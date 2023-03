Tijdelijke bewoner (31) sticht brand in appartementsgebouw: verdachte aangehouden

De brand ontstond maandag omstreeks 23.20 uur in een appartement op de zevende verdieping van het gebouw, gelegen in de Jan Yoensstraat in de Bloemekenswijk. Het vuur woedde hevig en sloeg over op verschillende woningen. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle, maar de schade bleek groot. Vijf appartementen werden onbewoonbaar verklaard.