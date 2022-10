Tientallen Belgen met Indische wortels zakken af naar Gent voor groot dansfeest

Gent Ledeberg heeft vanaf nu de hipste Zeeman van het land: “Veel gezelliger en aangenamer”

De Zeeman in Ledeberg is na zestien jaar verhuisd. Vaste klanten hoeven niet ver te zoeken: de winkel is naar de overkant van de straat gegaan. “De nieuwe winkel is kleiner, maar veel gezelliger”, zegt de winkelmanager opgetogen.

29 september