Thuisverpleegster Erika op ronde met minister Frank Vandenbroucke: “Tijdens de autorit enkele bezorgdheden aangekaart”

Op ronde door Gent met de federale minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). Voor Erika Billiet was het geen alledaagse werkdag. De verpleegkundige is al 25 jaar in dienst bij het Wit-Gele Kruis en nam de minister een halve dag mee op sleeptouw.

“Het was voor mij een opportuniteit om deze kant van onze job te kunnen tonen", zegt Erika. “Thuisverpleging is meer dan inspuitingen geven. Complexe technische zorg neemt heel wat tijd in beslag, dat heeft de minister met eigen ogen kunnen zien.”

Zo bracht ze een bezoek aan een patiënt met een steunhart. “Tijdens de autorit heb enkele van mijn bezorgdheden kunnen aankaarten. We hebben het bijvoorbeeld gehad over de nakende pensioengolf.” Het Wit-Gele Kruis verzorgt in Oost-Vlaanderen maandelijks meer dan 17.000 patiënten en is hard op zoek naar extra handen.

“We hebben al enkele stappen gezet in de thuisverpleging, maar we moeten blijven investeren én hervormen”, zegt de minister. Hij noemde het gesprek met Erika verrijkend. “Zowel het contact met de verpleegkundige als met de patiënten, en dat in hun thuisomgeving, is heel waardevol. De zorg vanop de eerste rij aanschouwen is belangrijk.”

Volledig scherm © Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen

Volledig scherm © Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen

Volledig scherm © Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen

