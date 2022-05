Thuisverpleegkundige Kenny (32) geeft er de brui aan: “Ik vind nergens parking in de Gentse binnenstad”

GENT Op zijn 73'ste staat Ludo voor het eerst voor de klas: “Sms’je sturen naar Cicero, waarom niet?”

Een opvallende verschijning in het vierde jaar Latijn aan GO! Atheneum Voskenslaan:: Ludo Hugaerts (73) is vier keer zo oud als zijn leerlingen maar dat houdt hem niet tegen om met Smartschool, Kahoot en Padlet te werken. “Als huiswerk een tekst laten vertalen, dat doe ik niet meer, maar ik neem wel wat Dua Lipa mee.”

4 mei