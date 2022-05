Thuis nagenieten van de Floraliën? Vanmiddag grote bloemenverkoop aan de Floraliahal

Gent Mathias De Clercq trekt naar Firenze om heropbouw van Oekraïne te bespreken

Burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) is even niet te vinden in Gent, maar in Firenze. Op 6 en 7 mei zit hij er samen met collega’s uit andere Europese steden om de heropbouw van Oekraïne te bespreken. Bedoeling is om alvast samenwerkingen aan te gaan met Oekraïense steden.

