Therapeut Vanessa (41) zet het ‘vierde trimester’ na de geboorte op de kaart: “Sommige mama’s zijn doodop. Dat heeft zijn impact, óók op het kind”

GENT“Ik heb vrouwen gezien die hun haar verloren, niet sliepen of na twee jaar nog steeds last hadden van zwangerschapsdementie. Dat is niet de bedoeling, hé.” Lichaamsgericht therapeut Vanessa De Smet (41) uit Gent – zelf mama van Elvis (2) – helpt kersverse mama’s en moeders in spe, bij wie de kraamperiode als een donkere wolk boven het leven hangt. “Je goed voorbereiden op het ‘vierde trimester’ is de sleutel tot succes.”

Vijf jaar geleden had Vanessa De Smet, toen ook al therapeut, zelf nog geen eigen kinderwens. Ze beleefde evenwel een ervaring die een diepe indruk op haar maakte. “Tijdens een les met Kimberley A. Johnson (Amerikaanse vrouwenrechtenactiviste en auteur van het boek ‘Het vierde trimester’, red.) in Los Angeles vertelde een Aziatische vrouw haar kraamverhaal. Zij had gedurende 40 dagen elke dag bezoek gekregen van iemand die voor haar zorgde, masseerde en de juiste voeding kookte. Ik heb de hele dag gehuild. Het was het eerste teken dat ik hier zelf iets mee moest doen.”

Tegelijk stroomden in haar praktijk cliënten toe die zelf moeder of ouder geworden waren. “Ze zijn oververmoeid en zitten met boosheid en verdriet, omdat ze er te vaak alleen voor stonden tijdens hun kraamperiode en er op die manier niet volledig konden zijn voor hun kind. Anderen botsen op moeilijkheden in het leven, omdat ze als kind zelf hun noden niet erkend zagen.”

Seksualiteit

Toen Vanessa zelf zwanger werd, had ze haar postpartumperiode – de tijd waarin vrouwen moeten rusten om lichamelijk en emotioneel te herstellen na de geboorte van hun baby – dan ook goed voorbereid. “Ik had eten in de vriezer, twee mensen die enkele weken zouden komen inwonen, én steun voor mijn partner. Want je partner wordt ook herboren als ouder. Die kan dus niet jouw postnatale plan zijn.”

Maar toen kwam corona. “Veel van de geplande steun viel weg. Omdat ik voorbereid was, konden we die eerste maanden wél cocoonen en genieten, ook al omdat we als voorbereiding goede gesprekken hadden over deze enorme verandering in ons leven. Hoe staan we tegenover zo weinig slaap, tegenover een huilend kind? Wat als onze seksualiteit even stilvalt?”

Quote De gevolgen van te veel stress op de gezondheid en optimale ontwikke­ling van het kind, nu en later, zijn wetenschap­pe­lijk aangetoond. Zij zijn onze toekomst. Dus moeten we daarin durven investeren Vanessa De Smet

Da’s meteen ook de kern van De Postpartum Beweging, die Vanessa oprichtte met collega Danie Reniers, die doula is: een soort begeleider en coach voor, tijdens en na de geboorte. Je goed voorbereiden op het ‘vierde trimester’ is de sleutel tot succes. “Onderzoek zegt dat kinderen het eerste jaar best thuis zijn. Maar ouders zijn financieel, en eigenlijk ook mentaal niet voorbereid op zo’n vierde trimester in de ideale omstandigheden”, zegt Vanessa. “Doordat het gezin niet voldoende of op de juiste manier ondersteund wordt door de omgeving, ervaren ouders vaak stress. En als zij gestresseerd zijn, nemen kinderen dat over. De gevolgen van te veel stress op de gezondheid en optimale ontwikkeling van het kind, nu en later, zijn wetenschappelijk aangetoond. Zij zijn onze toekomst. Dus moeten we daarin durven investeren.”

Crowdfunding

Intussen geeft Vanessa steeds vaker cursussen. En daar blijf het niet bij. “We werken met De Postpartum Beweging aan een breed toegankelijke website met info voor de mama in spe en partners, én zij die al in de postpartumperiode zitten. Eenvoudige vragen komen aan bod: hoe bereid je jou en je partner voor op dat vierde trimester? Waarom is dat zo belangrijk? En waar kan je terecht voor hulp? Dat willen we doen via een lessenreeks en samenwerking met collega’s uit het geboorteveld.”

Dat kost natuurlijk behoorlijk wat centen. Daarvoor rekenen Danie en Vanessa op het publiek. Ze hebben een crowdfunding opgericht en hopen tegen half juni 14.000 euro op te halen. “Eerst voor de website, maar later willen we ook breder kijken.”

Wie De Postpartum Beweging wil steunen, kan dat hier.

