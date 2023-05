The Starlings komen naar NTGent. “Exclusief in Oost-Vlaanderen dit voorjaar”

Na vele vragen en positieve reacties: 100 extra Gentse koppels kunnen huwen in openlucht aan Sint-Pietersab­dij

Aangezien trouwen in openlucht in Gent erg populair is, werd beslist om dit jaar 100 extra tijdsloten open te stellen voor een buitenhuwelijk. Net als vorig jaar kunnen koppels huwen in de tuin van de Sint-Pietersabdij. Vorig jaar gaven 123 koppels elkaar daar het jawoord.