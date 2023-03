‘The Hunger Games’ en ‘Vikings’-acteur te gast in Gent

Moeten we FACTS nog introduceren? Vermoedelijk niet, want het scifi-, fantasy- en comicfeestje brengt elk jaar tienduizenden fans naar Flanders Expo. Voor deze lente-editie is dat niet anders, en met de aangekondigde komst van Alexander Ludwig voorspellen we meteen ook een versnelde kaartenverkoop.

Ludwig speelde in ‘The Hunger Games’ de grootste tegenstander van Katniss en Peeta, een afgevaardigde van District twee. In Vikings speelt hij dan weer de legendarische Viking Björn Ironside. Wie dat nog snel even wil herbekijken: zowel The Hunger Games als Vikings is momenteel te bekijken op Netflix.