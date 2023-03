Terwijl man koffietje zit te drinken in de Panos, gaat vrouw op plundertocht in de Veldstraat: “Ze werd betrapt met 14 gestolen kledingstukken”

Vanuit hun kraakpand in Brussel was een koppel naar de Veldstraat in Gent afgezakt. Naar eigen zeggen om kledingstukken voor hun kinderen te kopen, maar de rechter doorprikte die verklaring al snel. “Ten eerste hebben jullie jullie kinderen al meer dan drie jaar niet gezien. En ten tweede hadden jullie dezelfde kledingstukken in verschillende maten gestolen.”

Toen de vrouw op heterdaad betrapt werd, had ze veertien gestolen stukken in haar bezit. De kledij was beschadigd omdat ze de beveiliging er had uitgetrokken. Haar man zat op het moment van de feiten in de Panos en beweerde niet op de hoogte te zijn geweest van de diefstallen die zijn vrouw pleegde. “Maar na uitlezing van zijn gsm werd al snel duidelijk dat zijn uitleg niet klopte, want de vrouw had alle kledingstukken die ze van plan was te stelen doorgestuurd.” Volgens de procureur zijn de feiten bewezen. Hij vorderde een celstraf van 8 maanden en een boete van 800 euro.