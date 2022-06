Terug van weggeweest! Gentse topchefs slaan handen in elkaar tijdens buurtkeuken van CAMPO: “Slechts 8 euro voor vijf gerechtjes”

GentCorona heeft twee jaar lang roet in het eten gegooid, maar de buurtkeuken van kunstencentrum CAMPO is helemaal terug van weggeweest. Vijf Gentse topchefs prepareerden maandagavond een speciale menu voor de inwoners van Nieuwpoort, vlak aan de Vlasmarkt. “Hen overtuigen hoefde niet, want ze wilden allemaal erg graag meedoen.”

Al jaar en dag brengt kunstencentrum CAMPO met zijn buurtkeukens de wijkbewoners, gesitueerd rond Nieuwpoort aan de Vlasmarkt, samen. Een gastkok en een groep vrijwilligers uit de buurt zorgen steeds voor een heerlijke maaltijd ter afsluiting van het theaterseizoen. Corona zorgde voor een verplichte pauze van twee jaar, maar dat gaf wel de aanleiding om er deze keer een extra speciale editie van te maken.

Vijf topchefs

Dit jaar gaven namelijk niet één, maar wel vijf gastkoks het beste van zichzelf. En het waren niet zomaar de eerste de beste chefs. Publiek, Bar Alberte, Roots en Ferri knutselden elk een klein gerechtje in elkaar, het dessert werd verzorgd door chocolatier-patissier Joost Arijs. “Allemaal wilden ze heel graag meedoen. We hadden gedacht dat het moeilijker ging zijn, want maandag is meestal een sluitingsdag, maar ze waren meteen enthousiast over het concept", zegt Lennert Hoedaert, woordvoerder van CAMPO.

De vijf chefs kregen elk een keuken toegewezen. Drie keukens behoorden toe tot CAMPO zelf, twee andere keukens werden door genereuze buren ter beschikking gesteld. “Vanuit die ramen serveerden we verschillende, thematische gerechten en zo maakten we er een schitterend wijkfeest voor zo’n 250 personen van", aldus Lennert Hoedaert. Bar Alberte maakte een gerechtje met huisgerookte tomaat en een compote van tomaat, kersen en zwarte olijven. Sterrenrestaurant Publiek serveerde een slahart met ei en kervel, vegetarisch restaurant Ferri toverde dan weer een ravioli met paddenstoel op de borden. Roots bood een keuze van twee gerechten: een bisque van langoustines met garnituur van kabeljauw of gelakte wortel met wortelloofpesto. Joost Arijs schotelde de aanwezigen uiteindelijk een smakelijk dessert met yoghurt, passievrucht en citroengras voor.

Volledig scherm Chef Olly Ceulenaere van restaurant Publiek © Wannes Nimmegeers

Slechts 8 euro

Naar het feest kwamen voornamelijk bewoners van Nieuwpoort. “Wij staken bij iedereen uit de straat een uitnodiging in de bus. Zij kregen voorrang, want voor ons is het belangrijk om die lokale verankering te hebben. De laatste plaatsjes zijn dan voor geïnteresseerden die niet in de straat wonen. Maar het concept is zo populair dat die op enkele minuten uitverkocht waren.” Je zou natuurlijk voor minder, want de inkomprijs bedroeg slechts 8 euro, en daarbij zat ook een welkomstdrankje inbegrepen. “We hanteerden ook verlaagde drankprijzen zodat iedereen kon meevieren. Daarnaast zorgden we ook voor muziek en verrassende artistieke interventies met de Brosse Brothers en Joren Vandenbroucke”, aldus een tevreden Hoedaert.

Volledig scherm Aanschuiven bij het raam van Roots. © Wannes Nimmegeers

Volledig scherm Lekker eten en schitterend weer, meer moet dat niet zijn. © Wannes Nimmegeers

