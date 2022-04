Terug van weggeweest, en meteen in de harten gesloten. De Blauwe Kiosk staat weer op de Kouter

Na enkele jaren zonder, stroomden de Gentenaars vandaag al meteen toe aan de luifel van de vernieuwde Blauwe Kiosk op de Kouter. Zelfde gebouwtje, iets feller blauw, andere uitbaters. De Bloemenmarkt heeft daarmee één van zijn troeven terug, en Gent één van zijn tradities. Opvallend: het blauwe kotje moet elke zondagavond weer worden weggehaald.

Sommige Gentenaars geloofden er niks van, dat de Blauwe Kiosk dit weekend terug zou openen. “Want vrijdag stond de kiosk er nog niet eens", klinkt het dan. En dat klopt. De Blauwe Kiosk is niet langer een vaste constructie, maar een mobiele, die alleen op weekend- en feestdagen zal opduiken, en bij speciale gelegenheden. “We hebben een constructie gemaakt waarbij de bodemplaat van een aanhangwagen tot op de grond kan zakken en dan wordt losgekoppeld”, zegt de nieuwe eigenaar van de kiosk, Joris Van Duffel. “Zo kunnen we hem makkelijk verplaatsen.” Zaterdag bleek dat het nog geen half uur duurt om de kiosk op zijn plaats te zetten. Daarna moet wel elke keer het hele interieur worden uitgestald: glazen, bordjes, bestek, ... De Blauwe Kiosk zal op weekdagen ‘logeren’ in het Yalo-hotel op de Brabantdam vlakbij, ook van Joris Van Duffel.

Volledig scherm René en Alizee Pannecouque, de nieuwe gezichten van de Blauwe Kiosk © VDS

Volledig scherm Achter de Blauwe Kiosk, aan de kant van de Cru, wordt naarstig gewerkt © VDS

Iedereen blij

René Pannecouque en zijn dochter Alizee worden de nieuwe vaste gezichten van de kiosk. Zij zullen de bezoekers met de breedste glimlach bedienen. Op het menu: verschillende soorten oesters, scampi, krabbenpoten, kaasblokjes en veel meer. Chef Sam D’Huyvetter zit mee in het concept, en zet er volop zijn schouders onder. Alleen maar blije gezichten dus vanmorgen, toen de kiosk eigenlijk weer open kon. Ook Daniël Van Hecke, de ‘burgemeester van de Kouter’, glunderde. Hij verkoopt al meer dan 65 jaar bloemen op het plein, vandaar zijn officieuze titel. “De Bloemenmarkt is toch hetzelfde niet zonder die kiosk, en ik kan het weten", zegt hij. “Die zorgt voor extra gezelligheid, een reden om af te komen en te blijven plakken.” Toeval of niet, op de heropening van de Blauwe Kiosk waren met Sofie Bracke, Sami Souguir en burgemeester Mathias De Clercq alleen maar blauwe politici aanwezig.

Met de heropening wordt een pijnlijke episode afgesloten. De Blauwe Kiosk was altijd al een succes, maar in februari 2020 - net voor de coronacrisis - besloot de stad de prijs voor de standplaats te verdrievoudigen. Uitbater Peter Maximus verklaarde hen gek, en stelde zich geen kandidaat meer. De kandidaat die het wel zag zitten om 20.100 euro per jaar voor die 5 vierkante meter neer te tellen, kwam uiteindelijk nooit naar Gent. De Blauwe Kiosk werd verkocht en verdween, wat overbleef was een trieste, lege plek, veel herinneringen en evenveel onbegrip. Het was uiteindelijk schepen van markten Sofie Bracke die het dossier uit het slop wist te trekken, door van de lege plaats op de Kouter een ‘plek voor ambulante handel’ te maken, waar dus een kraam kan staan op weekenddagen, maar geen vaste constructie. Joris Van Duffel, die de Blauwe Kiosk uiteindelijk had gekocht, zag dat wel zitten, en charmeerde de stad met een menukaart vol streekproducten, zoals zijn eigen Nobel-wijn uit Lochristi. Elk weekend staat de Blauwe Kiosk nu op de Kouter van 10 tot 20 uur, morgen (zondag) komt Marino Punk voor een streep muziek zorgen.

Volledig scherm Meteen een gezellig vol terras aan de Blauwe Kiosk © VDS

Volledig scherm Allemaal schoon volk aan de Blauwe Kiosk: chef Sam D'Huyvetter, schepen Sofie Bracke, eigenaar Joris Van Duffel, Burgemeester Mathias De Clercq, schepen Sami Souguir en Daniël Van Hecke, de burgemeester van de Kouter © VDS

Volledig scherm Chef Sam D'Huyvetter, René Pannecouque en eigenaar Joris Van Duffel bij de Blauwe Kiosk © VDS

Lees ook: