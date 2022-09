Terug onbeperkt door de sluizen varen op Kanaal Gent-Terneuzen: droogtemaatregelen haven opgeheven

Gent Vrouw spuwt naar medewerker van Aldi in Gentbrugge en komt wat later terug met 14 familiele­den om te vechten

Een vrouw riskeert een celstraf van 8 maanden nadat ze zich gewelddadig had gedragen tegenover het personeel van de Aldi in Gentbrugge. Na een woordenwisseling spuwde ze in het aangezicht van een medewerkster. Niet veel later kwam ze terug met 14 familieleden om het personeel te intimideren. Eén van hen deelde vervolgens een vuistslag uit aan een andere medewerker.

