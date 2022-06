Terrasreglement wordt aangepast, ‘verwijderbaar door 1 persoon’ verdwijnt: “Voor Minard is het te laat”

De strakke banken van VONK, die ook op andere Gentse terrassen staan, moesten weg . Volgens schepen Filip Watteeuw (Groen) is het een vereiste van de brandweer dat terrasmeubilair met één persoon verplaatsbaar moet zijn. Zo staat het ook in het terrasreglement van 2016, en op het nieuwe dat op de gemeenteraad kwam. De brandweer zegt dat dat enkel een richtlijn is voor bepaalde locaties, geen algemene vereiste. Dus kwam Watteeuw met een aanpassing in die zin.

Toch zorgde het terrasreglement voor discussie, omdat het been vorige week werd stijf gehouden, en de banken van de Minard dus weggehaald werden. Onder meer Joris Vandenbroucke (Vooruit) stelt dat goedbedoelde regels soms een omgekeerde effect hebben. “Dat is hier helder aangetoond. Goed dat dit wordt rechtgezet. De bedoeling moet zijn: minder regels, meer ambitie.” Minard-directeur Nathalie De Neve reageert gelaten. “Voor ons is het te laat. Zo’n terras inrichten vergt enorm veel werk. Er staan nu losse banken en tafeltjes, die blijven tot eind juli. Misschien vragen we wel een nieuwe vergunning aan voor banken volgend voorjaar. Dat zien we dan nog wel.”