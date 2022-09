Tentoonstelling over penissen in Gents Universiteitsmuseum verlengd wegens succes

Gent Nieuwe koffiebar en yogastudio geopend in Brugse Poort: “Boterham­men, taart en elke dag lessen”

Beoefen je graag yoga of drink je graag koffie? Dan moet je in een inham van de Hamerstraat zijn. Daar opende Lauren Gruysenmeyer (36) en Ruben Sciffer (33) een koffiebar met daarboven een yogastudio. In het cafeetje kan je onder andere terecht voor een lekker ontbijt, lunch, koffie en verse sappen. In de studio kan je elke dag lessen volgen.

9:24