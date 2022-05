Tentoonstelling Dalì blijft nog de hele zomer in de Sint-Niklaaskerk

gent 5 x uit in Gent dit weekend: van dorpsfeest tot zomerbar

Moederdagweekend, dat kan je spenderen in de betere brunch of lunchgelegenheid of je voorziet een mooie bos bloemen. Daarnaast mag er natuurlijk ook nog éxtra gefeest worden. Hier zijn vijf tips voor activiteiten in het weekend van 6 tot 8 mei.

9 mei