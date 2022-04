Teleurstelling bij initiatiefnemers van eerste ‘nieuw’ burgerinitiatief: “Met een kluitje in het riet gestuurd”

De initiatiefnemers mochten vorige week als eerste ooit mee debatteren op de commissievergadering in Gent, voorafgaand aan de gemeenteraad. Op de gemeenteraad zelf mochten ze enkel hun eis formuleren en stofferen, waarna een politiek debat onder de raadsleden volgde. Alle fracties spraken lovende woorden voor het initiatief, voor de manier waarop er een sereen debat was gehouden. PVDA steunde de eisen ook resoluut. De anderen niet zo. Uiteindelijk werd het hele initiatief weggestemd.

Kortere termijn

“Ik wil nogmaals benadrukken dat de voorafgaande toelating niet bedoeld is om manifestaties en betogingen aan banden te leggen maar om deze net veilig te kunnen laten verlopen en vooraf rekening te kunnen houden met de parcoursbepaling, tegenmanifestaties, politiebegeleiding", zei burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld). “Ik begrijp dat de termijn van 1 maand praktisch niet steeds even makkelijk te hanteren is, maar heel vaak wordt beroep gedaan op de uitzonderingsmogelijkheid van ‘overmacht’ om op kortere termijn een aanvraag in te dienen. Een grondige risico-analyse is praktisch niet mogelijk op 24 uur. Toch willen wij er alles aan doen om jullie tegemoet te komen, en gaan we de termijn inkorten van 4 naar 3 weken.”