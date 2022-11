“Tekorten in het nachtleven? Die pakken we zelf aan”: studenten Arteveldehogeschool zetten zelf partyconcept in de steigers

“Eigenlijk was het een schoolopdracht”, geeft Gilles Vandermeulen, student aan de Arteveldehogeschool toe. Samen met enkele medeleerlingen moest hij voor school de gebreken in een bepaald gebied in kaart brengen en daarop inspelen. “Omdat we allemaal graag uitgaan, hebben we het niet te ver gezocht”, legt hij uit. Na een bevraging van medestudenten kwamen dezelfde drie topics steeds naar voren. “Te vaak dezelfde commerciële muziek, op steeds dezelfde plaatsen en te veel grensoverschrijdend gedrag”. Het groepje voegde de daad bij het woord en zette een evenement op.

“De eerste twee ‘Journey’s’, leuke feestjes in Bateau waar er wat tech-house en housebeats gedraaid worden, liggen intussen achter ons. Omdat de reactie zo goed was, gaan we er nu mee door”, klinkt het bij Vandermeulen. De derde ‘Journey’ gaat door in Lux aan de Dampoort. Naast lokale helden Lebawski (Decadence) en Helena Lauwaert komt ook internationale topdj Biscits z’n kunnen etaleren. Hou 19 november dus vrij in je agenda, want een gratis cocktail krijg je er sowieso bij.