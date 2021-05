“Tegen 2040 klimaatneutraal”: Oost-Vlaanderen schaaft tien jaar van de klimaatdoelstellingen

Gent Grootste skatepark van Europa is nog geen jaar open en moet al hersteld worden: “Maar alles is nog onder garantie”

11 mei Het grootste skatepark van Europa, aan de Blaarmeersen in Gent, is pas sinds half juli 2020 open, maar is nu al aan herstelling toe. Een derde van het park is afgesloten. Dat komt niet alleen door het veelvuldige gebruik, maar ook door een fout bij de keuze van de materialen. De herstelling betekent daardoor geen extra kost voor de stad.