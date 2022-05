Team van Gentse Balie verdedigt ons land op het wereldkampioenschap advocatenvoetbal in Marrakesh: “Na het EK willen we nu ook het WK winnen”

Europees kampioen

Onder leiding van trainer Jacques Poppe , voormalig onderzoeksrechter in Gent, reeg FC Balie in de jaren 80, 90 en 2000 de nationale titels aan elkaar. Nadien ging de nationale baliecompetitie ter ziele, tot op vandaag. In 2013 werd echter opnieuw leven geblazen in de balievoetbalactiviteiten en werd er onder de nieuwe naam ‘Ghent Lawyers Football Team’ voor het eerst zelfs deelgenomen aan het Europees Kampioenschap in Italië. Daar werd een negende plaats behaald. Twee jaar later werd een sterker team op de been gebracht en werd met als coach advocaat Walter Van Steenbrugge in Malta zilver behaald. In 2019, het laatste internationaal tornooi dat plaats vond, werd in Limerick (Ierland), met na jaren onderbreking opnieuw succescoach Jacques Poppe aan het roer, de Europese titel binnengehaald na winst in de finale tegen Boedapest en na een reeks pittige wedstrijden tegen onder meer Rome, Marseille en Palermo.