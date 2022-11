TEAM KEISSE. Zus Drieka

De Zesdaagse van Gent is dit jaar een eeuw oud, maar deze editie zal toch vooral rond Iljo Keisse draaien. De Keizer van ‘t Kuipke rijdt zijn laatste Zesdaagse. Hij won maar liefst zeven keer deze wedstrijd op de snelste piste ter wereld en wordt op handen gedragen door het publiek. Wij spraken met zes mensen die belangrijk waren in het leven van Keisse over hoe zij Iljo’s laatste zesdaagse beleven. Vandaag maken we kennis met zus Drieka.

Drieka, jouw broer is wereldberoemd in Gent en jij werkt in een café dat vol met foto’s van hem hangt. Steekt het niet een beetje om zo in zijn schaduw te staan?

“Neen, ik heb het nooit erg gevonden dat het hier altijd over mijn broer gaat. Ik ben sowieso iemand die liever achter de schermen werkt. Mijn vader zegt altijd: ‘Ik heb een koerspaard en ik heb een werkpaard en ik zie ze alle twee even graag.’ Ik ben trouwens van nature uit nogal gesloten en sta niet graag in de spotlights. Pas op: Iljo is eigenlijk ook zo. Zijn hele afscheid wordt nu met toeters en bellen georganiseerd, maar ik weet dat hij zich daar eigenlijk niet zo comfortabel bij voelt. Hij is eigenlijk een vrij gesloten persoon, maar door zijn bekendheid hier in Gent kan hij zijn afscheid niet zomaar voorbij laten gaan, natuurlijk.”

Waren jullie close tijdens jullie jeugd?

“Nee, we waren de hele tijd aan het ruziemaken. (glimlacht) Pas toen hij een koersfiets kreeg en hij altijd weg was, zaten we niet meer in elkaars vaarwater en zijn we dichter naar elkaar toegegroeid. Nu weten we perfect wat we aan elkaar hebben.”

Belt hij jou als het tegenzit?

“Niet echt, Iljo is iemand die zijn problemen zelf oplost zonder snel hulp te vragen aan zijn familie. We bellen af en toe wel eens, maar heel erg vaak zie ik hem ook niet. Soms springt hij ook eens binnen in het café als hij in het land is en babbelen we wat aan de toog.”

Heb je je broer zien veranderen door de jaren heen?

Hij heeft natuurlijk wel het een en ander meegemaakt in zijn leven, hé. Hoe je het draait of keert: koersen is een gevaarlijke sport. Hij heeft er verschillende vrienden aan verloren en dat heeft hem getekend. Maar na elke tegenslag stond hij weer op. Wij zijn ook wel opgevoed om snel zelfstandig te worden. Ons vader heeft ons altijd gezegd dat we onze plan moesten leren trekken en hard moesten werken. Als er nu ouders van jonge coureurs hem om raad komen vragen zegt hij altijd: “Koop hem geen fiets van 5.000 euro, maar koop een tweedehands fiets waarop hij harder moet trappen om even snel vooruit te gaan als de rest. Zo wordt hij sterker.”

Wat bewonder je aan je broer?

“Ongetwijfeld zijn mentale kracht en weerbaarheid. Dat hij ondanks alle tegenslagen, bleef doorgaan. Ook zijn tomeloze inzet voor de ploeg vind ik bewonderenswaardig. De manier waarop hij zich helemaal leeg rijdt om een ploegmaat van The Wolfpack aan winst te helpen, dat siert hem.”

De Karper is bij uitstek hét wielercafé van Gent. Je vader verklaarde eerder al dat hij ook wielrenner wilde worden. Heb jij de koersmicrobe ook te pakken?

“Als er koers wordt uitgezonden staat de tv aan, maar ik ben geen freak. Vooral de voorjaarsklassiekers vind ik leuk om naar te kijken. Ook dit jaar was de Tour de France bijzonder aangenaam om te volgen, maar saaie sprintersetappes laat ik links liggen. Eén uitgesproken favoriete renner heb ik niet: ik supporter voor alle Belgen én voor Mathieu Van Der Poel, want voor mij is dat ook een Belg.”

Had je zelf ook talent om te sporten?

“Vroeger ging ik naar de zwemles en daar was ik zeker niet slecht in. Pas op, ik ging nu ook geen topzwemmer worden, hoor. Het enige probleem was dat ik in het weekend geen wedstrijden kon gaan zwemmen omdat ik mijn pa moest gaan helpen met zijn hamburgerkraam. Ik heb één keer met een koersfiets gereden. Toen mijn pa dat zag, was het enige dat hij zei: ‘Ik ga u zo snel mogelijk met de auto leren rijden.’” (lacht)

Tijdens de Zesdaagse wordt er niet alleen in ’t Kuipke gezwoegd. Voor jullie zijn het ook lange dagen. Het café is ‘s morgensvroeg ook altijd open zoals normaal.

“Ja, zeker naar het einde toe, kan het soms pittig worden. Veel bezoekers zakken nadien af naar ons café om hier nog wat te drinken. Dat kan wel eens tot in de vroege uurtjes duren, inderdaad. Om 10 uur doen we het - volledige gekuiste - café alweer open. We hebben nog maar één keer later opgedaan. Dat was toen Wiggins en Cavendish hier in het café zaten en niemand naar huis wilde zolang die twee hier zaten. Toen hebben we voor één keer pas om 12 uur opengedaan.”

