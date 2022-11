TEAM KEISSE. Zus Drieka beleeft vanuit haar café de koers van dichtbij: “Iljo is vrij gesloten, maar hij kan zijn afscheid toch niet zomaar laten passeren, zeker?”

Gent Nieuwe pop-up interieur­win­kel geopend in centrum Gent: “Wie stijlvolle kerstca­deaus zoekt, weet waar naartoe”

Ben je op zoek naar een goed cadeau voor de eindejaarsperiode? Of hou je gewoon van rondwandelen in een mooie interieurwinkel? Dan moet je in The Foresthouse zijn, een nieuwe sfeervolle pop-up in het hart van Gent.

