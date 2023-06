“Te klein voor zoveel mensen”: Toezichtsorgaan streng voor Gentse gevangenis, maar de situatie lijkt erop vooruit te gaan

Overbevolkt, een gebrek aan hygiëne en een coronamaatregel die nog steeds roet in het eten gooit voor de bezoekers. Het verslag van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen (CTRG) schetst geen fraai beeld van de leefomstandigheden in de Gentse gevangenis. Racisme binnen de gevangenismuren blijft volgens het rapport bovendien vaak onder de radar. Allemaal een gevolg van slecht bestuur? Zeker niet, want er worden wel degelijk stappen genomen. Enkele ‘key points’ op een rijtje.