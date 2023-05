Taxichauffeur krijgt drie jaar cel voor verkrachting passagier: “Voor dertig kusjes zou hij haar naar haar kot brengen, zei hij”

Onderwijs­beurs voor 10 tot 15-jarigen in Nieuwland

Op 10 mei kunnen jongeren die de eerste graad aanvatten of verlaten, terecht op een onderwijsbeurs. “Tieners die moeilijkheden ondervinden in het kiezen van een studierichting kunnen op deze beurs terecht om hun talenten te ontdekken. Ze kunnen er ook in gesprek gaan met rolmodellen en leren het belang van bewuste keuzes”, zegt Celine Rijcken van vzw Jong.