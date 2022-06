Taxichauffeur krijgt 400 euro boete en 15 dagen rijverbod voor aanrijding kind op zebrapad: “Ik heb enorm veel spijt van wat er gebeurd is”

Gent “Ik wil me niet laten vaccineren, dus word ik maar drugdealer”: Franse vrouw (20) betrapt met twee kilogram cannabis in haar wagen

Een jonge Franse vrouw (22) is veroordeeld tot een celstraf van 18 maanden, volledig met uitstel, en een boete van 8.000 euro, waarvan de helt met uitstel, nadat ze op heterdaad betrapt werd met twee kilogram cannabis in haar wagen. Aan de politie bekende ze meteen dat ze reeds een tiental keer vanuit Frankrijk naar Gent was afgezakt om drugs te verkopen, omdat ze naar eigen zeggen geen ander werk vond doordat ze niet gevaccineerd is.

