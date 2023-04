Taxichauffeur achtervolgt bestuurder onder invloed tot in Ledeberg, waar hij een wagen aanrijdt en gearresteerd wordt

Gentse topkok mag zich nu ook officieel ‘Masterchef’ noemen: “Erkenning van andere chefs is bijzonder”

Ignace Wattenberghe van restaurant Lys d’Or op de Charles De Kerckhovelaan is toegelaten tot de 33 Masterchefs. Die ‘gilde’ van topkoks verkiest al sinds de jaren zestig haar eigen leden. Een plekje in de exclusieve club is dan ook een erkenning van formaat.