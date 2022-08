Tast in het duister: tijdelijke escape room aan Dok Noord toont hoe het écht is om blind te zijn

GENTAan Dok Noord kan je deze week terecht voor een erg bijzondere escape room: ééntje waar je op je andere zintuigen moet afgaan dan je zicht om eruit te raken. Het gaat om een actie van de Brailleliga, die daarmee wil tonen hoe moeilijk het kan zijn om in een ziende wereld te manoeuvreren. “Maar hij is ook echt gewoon leuk”.

Braille, dat kennen we allemaal, de witte stok staat ook synoniem voor slecht zien of blindheid, maar ken je ook een sprekende weegschaal, een scrabble met grote letters en brailleschrift of een UNO-spel met diezelfde aanpassingen? “Blinde of slechtziende mensen kunnen met een aantal kleine aanpassingen eigenlijk goed mee in deze maatschappij”, zegt Charlotte Santens van de Brailleliga. “Maar er zijn wel enkele plaatsen waar je vastloopt en waar misverstanden over bestaan”.

Moeilijk maar te doen

Geen probleem voor Rebecca Sinnaeve (39) en haar vriend Bart, die samen met vriendin Elke en haar kinderen Tobit en Marit de escape room komen uittesten. “Het was eigenlijk best moeilijk”, geeft Marit toe terwijl ze achteraf ook met een VR-bril uittest hoe het voelt om glaucoom te hebben. “Maar er zaten coole dingen in om je te helpen, zoals die UNO voor slechtzienden of een hele grote loep. Heel de kamer is trouwens ondergedompeld in een mistige sfeer, met het licht grotendeels uit.

Rebecca is bekend met slechtziendheid, haar vader ontwikkelde twintig jaar geleden een stoornis waardoor hij in het centrum van zijn gezichtsveld langzaam maar zeker een zwarte vlek ontwikkelde. Om scherp te zien moet hij dus steeds zijn gezicht een beetje verplaatsen. “Daar komt wel vaker commentaar op”, zegt Rebecca. “Hij zal bijvoorbeeld nog niet zien wie er voor hem staat, maar wel al zeggen dat die persoon zijn schoenen moet strikken”.

Volledig scherm Escape Room in het donker (door Brailleliga) © rv

Precies dat beeld wil de Brailleliga bijstellen met de Escape Room. “Slechtzienden of blinden kunnen vaak met kleine aanpassingen, zoals bepaalde softwares of toetsenborden, een normale job uitvoeren. Werkgevers staan daar niet altijd voor open, da’s jammer. Met deze mobiele escape room willen we tonen hoeveel valkuilen er zijn als blind persoon, maar ook welke tools er al op de markt zijn om te helpen”.

Mister M

Daarnaast is het verhaal van Mister M, de man die hét internet beheert, natuurlijk ook gewoon leuk om te doen. Hij is vermist en moet gevonden worden, of niemand ter wereld heeft nog wifi: als dat geen goed uitje is tijdens de hete zomerdagen, weten wij het ook niet meer.

De escape room-container stopte al in Wallonië en verhuist hierna nog naar Hasselt en Knokke. Voor het uitje betaal je 59 euro, voor een groep tot 5 personen. Reserveren kan door te mailen naar Christine Massin (christine.massin@braille.be) of Charlotte Santens (charlotte.santens@braille.be). Je kan ook bellen naar +32 498 69 73 98.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.