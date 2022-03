Tankstations kampen met (tijdelijk) benzinetekort door weekenddrukte aan de pomp

Op is op, dat geldt ook aan de pomp. Diesel en benzine tanken is sinds zaterdag een stuk goedkoper. De prijsdalingen zijn een gevolg van de verlaging van de accijnzen. De regering nam die maatregel om de hoge facturen voor de burgers naar beneden te brengen. Dat betekent ook dat heel wat mensen nog reden tot ze dit weekend letterlijk bij konden tanken.

Volledig scherm Een tankstation DATS24 © svwg

Resultaat: lege pompen. Of dat moeten we toch concluderen. Bij Dats24 aan de Drongensesteenweg was om half vier op zondagnamiddag al geen Euro95 meer te krijgen. Betalen kon wel nog, maar eens je in de pomp kneep, bleef het stil. Ook het tellertje blijft mooi op nul, er wordt dus niks afgerekend. Maar er staat ook niks aangeduid, en dat resulteerde in verwarde bestuurders.

1 euro 72

“Ik heb de vier pompen intussen geprobeerd, overal niks”, lacht een jongedame aan het bewuste tankstation. “Er gaat geen geld van mijn rekening, maar ik heb ook geen benzine natuurlijk”, zegt ze terwijl ze benzine uit de vierde pomp probeert te halen. “Ik snap het ook wel, aan 1,72 euro”. Maar ook pomp vier is leeg en dus wordt het plan B. “Dan maar een ander tankstation proberen.”

Diesel is er overigens wel, maar dat is niet overal het geval. Aan het tankstation aan de andere kant van de Martelaarslaan kwam je eerder op de middag daarvoor van een kale reis terug. Aan de vele lezersberichten is te merken dat er zich overal een gelijkaardig probleem stelt: een stormloop op goedkope benzine. Zowel in een tankstation in Evergem als een Esso elders in Gent geven nul op rekest voor benzine, maar evengoed is de eveneens in prijs verlaagde diesel op.

Herbekijk ook: Tanktoerisme leeft weer op aan grens met Nederland

Tijdelijk probleem

We hoeven gelukkig nog niet te panikeren, zeg Maarten Van Houdenhoven van Dats24. “Het is inderdaad zo dat er een aantal meldingen van lege tanks gekomen zijn, het gaat op één tankstation na over de benzinevoorraad. Sowieso is er van dat product minder aanwezig in de ondergrondse tanks, België is historisch een dieselland en daar was tot nu toe steeds meer vraag naar. Dit weekend zagen we een enorme toename in het aantal tankbeurten. Op vrijdag waren er 25 procent minder tankbeurten dan normaal, maar dat is gecompenseerd in het weekend, waardoor sommige pompen droogvielen.”

“Tijdens de week worden die stations dagelijks bijgevuld, maar in het weekend gebeurt dat minder frequent. Mensen moeten dus niet bang zijn, het gaat om een tijdelijk euvel. Vannacht worden de stations bijgevuld.”