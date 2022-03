“Tank goedkoop”: is deze reclameslogan langs Brusselsesteenweg niet stilaan achterhaald?

“Tank goedkoop”. De reclame die al jaren aan tankstation Gabriëls langs de Brusselsesteenweg in Melle prijkt, voelt in deze tijden wat wrang aan. Bijna 2,3 euro voor een liter diesel, goedkoop valt dat niet te noemen. Door de oorlog in Oekraïne swingen de prijzen de pan uit. En het einde is nog niet meteen in zicht. Tankstations verkopen op dit moment brandstoffen met verlies.