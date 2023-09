Tango zet mensen met parkinson in beweging: “Het is een partnerdans en kan perfect met de mantelzorger”

17-jarige fietser klinisch dood na aanrijding in Nazareth: “Hij was een grote KAA Gent-supporter”

In Nazareth is afgelopen weekend een zwaar verkeersongeval gebeurd. Een 17-jarige fietser, die zonder verlichting in het midden van de rijbaan reed, kwam in aanrijding met een personenwagen. De jongen raakte levensgevaarlijk gewond en werd overgebracht naar het UZ Gent. Daar is intussen klinisch dood verklaard.