Symbolische actie: Pandemisten bezetten Kinky Star en schenken Cara Pils aan de bar

Geen beroep van parket na opschor­ting straf tegen oud-commissa­ris die met 109 km/uur werd geflitst

Het parket van Oost-Vlaanderen gaat niet in beroep tegen de opschorting van straf die de Gentse politiecommissaris op rust Eric Naudts (67) kreeg voor een snelheidsovertreding. Hij werd in april veroordeeld nadat hij met 109 per uur geflitst was in de bebouwde kom.