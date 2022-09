‘Superpooier’ verhuurde kamers in Gent en omstreken aan 4000 euro per maand: “Hij schepte op over 500 prostituees met een goed gevulde agenda”

GENT Dat verklaart: daarom rolde er een auto met een snowboard door de binnenstad

Tikkeltje vreemd was het wel, een snowboard op een auto op de Gentse heuvels in het putje van de zomer. Toen hadden we al snowboardkampioen Seppe Smits gespot, maar nu weten we ook waarom hij zijn hoogtestage per sé in Gent wou doen. Het filmpje is een kleine stunt van BattMobility, de elektrische leasewagen-organisatie die daarmee reclame wil maken voor zijn volledig elektrische vloot.

