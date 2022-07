Superkelly op verplaatsing: elke woensdag veganistische pita’s te verkrijgen op Groendreef

Gent Van een ademha­lings­work­shop tot een gratis familie­feest onder de stadshal: onze tips voor een geslaagd weekend

Geen zin om een heel weekend op de bank te liggen? Dan hebben wij enkele leuke tips voor jou, want er valt heel wat te beleven in Gent. Laat je meevoeren op de tonen van Gent Jazz of dompel jezelf volledig onder tijdens een ademhalingsworkshop. Er is voor elk wat wils dit weekend.

