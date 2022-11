‘Superflitspaal’ van de Gentse Flikken staat langs de Sint-Laurentiuslaan in Oostakker

Gent Amélie (29) opent koffiebar vol plantaardi­ge cupcakes, koekjes en taarten in Gent: “Onze unicorn latte moet je zeker proberen”

Genieten staat vanaf nu gelijk aan een bezoek aan Catberry, een nieuwe koffiebar in de Lange Violettestraat in Gent. Niet alleen kan je hier genieten van heerlijke koffie, thee en chocomelk, maar ook van prachtig vormgegeven cupcakes, koekjes, taartenn brownies en cakepops. Stuk voor stuk plantaardig: boter, eieren of melk komen hier niet binnen.

5 november