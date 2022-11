‘Superflitspaal’ van de Gentse Flikken staat langs de Evergemsesteenweg in Wondelgem

Gent Tot drie jaar cel voor bendeleden die vrachtwa­gens leegroof­den langs autosnelwe­gen: “Ze bedreigden chauffeur met pistool”

Drie dieven zijn veroordeeld tot celstraffen van drie jaar voor een resem diefstallen in vrachtwagens. Ze schuimden verscheidene parkings af langs autosnelwegen en gingen aan de haal met de lading. In sommige gevallen werden ze betrapt, waarna de chauffeur in kwestie bedreigd werd met een pistool.

21 november