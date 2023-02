Superflitspaal Sammeke is even op vakantie: “Zijn broertjes blijven wel actief”

Opsporings­be­richt: 79-jarige Gentenaar vermist, auto teruggevon­den in Mariakerke

Op woensdag 1 februari 2023, tussen 14 en 15 uur, verliet de 79-jarige Gabriel Tack zijn woning in de Dikkelindestraat in Gent. Omstreeks 15.10 uur werd zijn wagen teruggevonden in de Beekstraat in Mariakerke, op de brug over de Ringvaart. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

1:16