Superflitspaal Sammeke controleert snelheid in Groenstraat, Oostakker

Gent Kleinste café van Gent nog maar eens bestolen: “Het is elke week wel iets, wanneer gaat het eens stoppen?”

Café Galgenhuis, het kleinste cafeetje van Gent, is in de nacht van zondag op maandag bestolen. Op camerabeelden is te zien hoe een man het dekzeil, dat over het terras geplaatst was, amper een half uur na sluitingstijd meeneemt. “De zoveelste diefstal op korte tijd”, zucht uitbater Wouter.

12 september