Superflitspaal Sammeke controleert snelheid in de Wondelgemse Industrieweg

Gent Rijbewijs­frau­deur krijgt zes maanden met uitstel

Een 42-jarige man kreeg van de rechter een gevangenis van zes maanden met uitstel, nadat hij op heterdaad werd betrapt in een poging te frauderen tijdens het behalen van zijn theoretisch rijexamen. Hij had een gsm op zak waarmee hij de vragen filmde. Met een tweede gsm stond hij in verbinding met een derde persoon, door middel van een klein oortje.

16 september