Studentenverenigingen UGent op training tegen grensoverschrijdend gedrag: “Soms moet je het benoemen: dit is aanranding”

Brug over E40 in Drongen wordt dit weekend gesloopt, autosnel­weg 1 nacht dicht

In de nacht van zaterdag 9 op zondag 10 september zal het Agentschap Wegen en Verkeer de brug van de Kloosterstraat over de E40 in Drongen afbreken. Om deze werken te kunnen uitvoeren wordt de snelweg in beide richtingen afgesloten.