Studentenresto De Brug doet het voortaan op dinsdag zonder iconische spaghetti: “Die met soja? Laat maar”

Of je nu een Blandijnkonijn, een pol- en soc-er of econoom in de dop bent: de brugspaghetti eet je minstens één keer in je carrière aan de UGent. Maar het zal niet op dinsdag zijn. Om een beetje meer variëteit in het menu te brengen, kan je geen spaghetti meer krijgen op dinsdag. Op sociale media werd de revolutie uitgeroepen en als we op een willekeurige woensdag op de middag langs gaan, snappen we waarom. Honderden studenten drommen naar de eerste verdieping aan de Sint-Pietersnieuwstraat en de spaghettirij is minstens tien meter lang. Twee personeelsleden scheppen ijverig versgekookte pasta bij een ruime lepel saus, kaas kies je zelf. Prijskaartje nét geen vijf euro.

Volledig scherm Spaghetti aan de kassa in studentenresto De Brug. © svwg

Kommetjes leeg

“We zijn eerstejaars, het is de allereerste keer dat we hier staan!”. Robbe Vandenhove (18) en Jens Heekhout (18) uit respectievelijk Berlare en Ninove, staan in de spaghettirij. “Kijk, het vult gewoon goed en het is tamelijk goedkoop. Maar we zijn er nu ook wel benieuwd naar, na al die heisa”. We loeren achteraf eens naar de borden bij de studenten Burgerlijk Ingenieur-TEW: kommetje leeg.

Volledig scherm Eerstejaarsstudenten Robbe en Jens komen eens kijken waar de heisa over gaat © svwg

Aan een tafeltje op het ‘gelijkvloers’, de eerste verdieping dus, zitten geschiedenisstudenten Marie, Mies en Anke, alledrie met een spaghetti voor hun neus. “Ja, we kiezen af en toe wel iets anders hoor, maar dit is gemakkelijk”, klinkt het. Al is Mies wel degelijk een “fervent Brugbezoeker”. De dames hebben in hun twee jaren aan de Blandijnberg en de Rozier voldoende van het assortiment geproefd.

Afhalen? Liever niet

“Er zijn veel lekkere dingen, maar de spaghetti is toch het ding waar je op terugvalt. Tja, als je daar dan juist zin in hebt op dinsdag is dat wat pech natuurlijk”, lachen ze. “Maar er zijn genoeg opties. Al moeten we toegeven: de sojaspaghetti die je dan op dinsdag kan krijgen ... nee, liever niet, dan gaan we voor iets anders”. Begrepen. En afhalen dan? “Nee, dan misschien toch maar de vol-eau-vent ofzo.”

Volledig scherm Snel scheppen is de boodschap © svwg

Over vol-eau-vent gesproken: daar staat intussen ook wel wat volk aan te schuiven. De rij van buiten schuift namelijk automatisch door tot aan de spaghettirij, wie iets anders wil moet dus durven zijn jaargenoten voorbijsteken. Twee derdejaarsstudenten die we erop aanspreken, springen meteen over naar de kortere rij, een derde vriend gaat toch maar voor een broodje.

Kaaskroket

Intussen wordt aan de spaghettitoog nieuwe saus aangeleverd. Op een drukke dag passeren hier per shift 400 bordjes pasta. Of de studenten klagen als er geen spaghetti is, na een weekje proberen en een tiental aankondigingsborden? “Goh, nee. Uiteindelijk kunnen ze perfect iets anders eten. De kaaskroketten zijn ook populair”. Tja, verandering van spijs doet frituren.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.