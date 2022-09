Studentencafé Yucca na twee jaar verbouwingen opnieuw open, minister Vincent Van Peteghem tapt ze nog eens vol

GENTStudentencafé Yucca is na twee jaar grondige renovaties opnieuw officieel geopend. Op maandag en dinsdag is er een marathonopening van 48 uur gepland, maar op zaterdag kwam minister van Financiën Vincent Van Peteghem de tap al eens testen. Hij is prosenior van de VEK, de economiestudenten die het café open houden.

Net voor de start van het academiejaar is café Yucca opnieuw open. Het café, gerund voor en door studenten economie aan de UGent en studentenvereniging VEK, is één van twee fakbars in Gent. Tijdens de coronacrisis besloot de organisatie om een grondige renovatie uit te voeren. De tweede verdieping werd opengesteld, de toiletten gerenoveerd en uitgebreid en er is nu ook een polyvalente zaal.

Coronamogelijkheden

De plannen voor de verbouwing zaten al even in de hoofden van de club, maar door de coronacrisis kwam er meteen ook een mogelijkheid om te verbouwen zonder al te veel storing aan de activiteiten. Omdat alle horeca zo lang moest sluiten, kon de verbouwing ook meteen grondig worden aangepakt. Vandaar dat ook de tweede verdieping een renovatie kreeg en het hele gebouw aan de buitenkant quasi onherkenbaar is.

Op de openingsavond op zaterdag kwam minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) het lintje knippen en de eerste pintjes tappen. Geen toeval, hij zat zelf nog in het VEK en maakte de verhuis van Yucca van de Sint-Pietersnieuwstraat naar het Kramersplein mee, twintig jaar geleden.

Voor de opening plant studentenvereniging VEK een marathon van 48 uur, met elk uur een promo-actie. “We hebben onder andere geïnvesteerd in twee tanks van 1.000 liter en ééntje van 500 liter in de kelder, zo moeten we geen vaten meer hersteken”, legt preses Laurens De Smet uit. “Verder hebben we een gewoon aanbod, maar aan democratische prijzen. Een pintje kost nog steeds 1,5 euro”. Als dat geen motivatie is om eens binnen te springen in de vernieuwde Yucca, weten wij het ook niet meer.

En hoeveel volk VEK op de been kan brengen, dat werd vorig jaar al duidelijk. Bij gebrek aan café zette de studentenvereniging het hele Sint-Pietersplein op stelten voor een hele dag. Honderden studenten konden toen ook genieten van een pintje aan een prijsje.

Overigens is ook dit jaar iedereen welkom op het openingsevenement, als blijft het doelpubliek natuurlijk de studenten. “We hadden een vrij groot feestje voor ogen, maar van stad Gent kregen we geen toestemming om het hele Kramersplein over te nemen”, klinkt het bij De Smet. “We verwachten nog steeds heel veel volk, maar die zullen het dus met de tapkraan binnen moeten doen”. Die is alvast goedgekeurd door minstens één minister.

