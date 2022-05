Studenten van HoGent doen onderzoek naar waterkwaliteit in Houtdok: “Dat mensen hier zwemmen... Onverstaanbaar!”

Gent Zó duur is wonen in Gent: gemiddelde Gentenaar moet 10 jaar sparen -zonder één cent uit te geven- om woning te kopen

Op tien jaar tijd kwamen er in Gent bijna 20.000 extra woningen bij. Géén enkele stad in Vlaanderen doet beter, en toch schieten de prijzen pijlsnel de lucht in. Hoe kan dat? En hoe lossen we het op? De meningen zijn verdeeld.

26 mei