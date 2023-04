Studenten ontwikkelen sticker om glazen af te dekken tijdens uitgaan: “We kennen allemaal wel iemand die gedrogeerd werd in de Overpoort”

Vzw OIGO schonk al 250.000 euro in 15 jaar aan UZ Gent

De Vzw OIGO uit Laarne, Opgeven Is Geen Optie, schonk in de afgelopen 15 jaar al 250.000 euro aan zo’n 40 initiatieven in alle kankerafdelingen van het UZ Gent. Het Kankercentrum zette hen in de bloemen voor hun steun.