Studenten laten gigantische krijttekening achter op Sint-Pietersplein in Gent

GENT Grote onzeker­heid bij personeel nu Hilton Foods in Gentse haven niet heropge­bouwd wordt na zware brand: “Hoelang we nog werk hebben? Dat weet niemand”

De vleesfabriek van Hilton Foods in de Gentse haven wordt niet heropgebouwd. Een zware brand legde het bedrijf, een hectare groot, in de zomer van 2021 volledig in de as. De activiteiten, nu nog tijdelijk in Temse, verhuizen naar Nederland, 62 werknemers verliezen hun job. “Wat gaan we hierna doen?”

27 oktober