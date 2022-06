Studenten kunnen voor een dag tussen katten studeren in dierenasiel van Gent: “Huisdieren reduceren stress”

Ben je het beu om aan je bureau te blokken? Heb je het gehad met je luidruchtige medestudenten in de Therminal of de Boekentoren? Doen dan zeker mee aan de wedstrijd van het dierenasiel van Gent. Zij zullen op vrijdag 17 juni twee studenten toelaten om een hele dag te studeren in één van de leefruimtes van de katten.

“Waarom? Om de katten klaar te maken voor een nieuwe thuis, is het belangrijk dat ze gewoon worden aan mensen”, klinkt het bij het dierenasiel. “In een rustige context, met twee studenten die studeren bijvoorbeeld, verloopt dit vaak het best. Plus, we willen de studenten een hart onder de riem steken in deze drukke, stresserende periode. Het is wetenschappelijk bewezen dat huisdieren stress reduceren.”