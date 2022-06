Studenten kunnen hun planten weer achterlaten in plantenhotel van Universiteit Gent

Gent Bakkerij Depredomme stopt na 31 jaar. “De zaak is overgeno­men, we zijn blij dat er een bakker in de buurt blijft”

Keihard hebben ze gewerkt, Mieke Neirynck (55) en Stefaan Depredomme (54), en dat 31 jaar lang. Nu zijn ze op, en dus stoppen ze met hun bekende bakkerij in de stationsbuurt. “We gaan eerst vakantie nemen, en uitblazen. Wat we daarna gaan doen, zien we nog wel, want voor pensioen zijn we te jong.” Bakkerijketen Aernoudt neemt de zaak eind juni over.

4 juni