Studenten burgerlijk ingenieur ontevreden met afwijzing Engelstalige master: “De job is internationaal, sprong naar het werkveld moet bekeken worden”

“Wij zijn grote voorstander van onze Engelstalige masteropleidingen en betreuren de beslissing van de Ministerraad ten zeerste”, klinkt het in een gemeenschappelijke brief van Sodakh en Lars Wouters, de voorzitter van de Leuvense ingenieurs-studentenvereniging VTK. “We willen er graag mee instemmen dat de democratisering van het Vlaamse hoger onderwijs niet in het gedrang mag komen. Dit staat volgens ons echter los van de huidige talenkwestie. De bacheloropleidingen burgerlijk ingenieur voor Vlaamse studenten blijven namelijk steevast volledig in het Nederlands. Dat is goed, en zelfs nodig, net om die Nederlandse academische taalvaardigheid te kweken die de minister zelf ook aanhaalde, en om geen onnodige taalkundige drempels op te werpen aan het begin van de academische loopbaan.”

Gelijk speelveld op het werkveld

Maar of die taaldrempel ook in de mastergraad nog moet doorwegen, is volgens Sondakh en Wouters een heel andere kwestie. “De minister gaf verder aan belang te hechten aan Nederlandstalig onderwijs “van kleuterschool tot universiteit”, maar verliest zo de drempel uit het oog tussen hoger onderwijs en het werkveld. Het werkveld heeft in dit geval een uitgesproken internationaal karakter waar veelal het Engels de voertaal is, en meertaligheid de norm. Het lijkt dan ook productiever om die overgang bewust en gecontroleerd te laten verlopen, via een Engelstalige masteropleiding, met voldoende taalbegeleiding voor studenten die daar nood aan zouden hebben. Sterker nog, het enkel inrichten van een Engelstalige variant zorgt er net voor dat iedere student de kans krijgt om als gelijke naar het werkveld te trekken.”

“Naast talige blootstelling, worden studenten op die manier ook aangespoord om in contact te komen met internationale collega’sen omgekeerd. Dit vormt een uitstekende voorbereiding voor alle studenten, zowel voor zij die beslissen om in het onderzoeksveld verder te gaan, als voor zij die beslissen om richting de industrie door te stromen. Vanuit het werkveld geven zowel KMO’s als de grootste bedrijven aan dat er enorme steun is voor het verengelsen van de ingenieursopleiding. Deze natuurlijke voedingsbodem voor investering en innovatie geeft onze Vlaamse bedrijven de wapens om zich internationaal te kunnen profileren.”

Laaghangend fruit

Volgens de studenten is de masteropleiding tegelijk in het Engels en Nederlands blijven doorvoeren, dubbel werk én staat dat haaks op de vraag om meer rationalisering in het aanbod van de universiteit. “Over alle ingenieursopleidingen heen is het overduidelijk dat de vraag vanuit studenten naar Engelstalige opleidingen veel groter is dan de vraag naar de Nederlandstalige equivalenten. Aan de VUB en de UGent zijn er in de afgelopen jaren slechts een handvol studenten geweest die voor het Nederlandstalig traject kozen, en aan de KU Leuven is de situatie, in tegenstelling tot wat beweerd wordt, in werkelijkheid gelijkaardig. Het schrappen van deze de facto administratieve verdubbeling van het opleidingsaanbod is dan laaghangend fruit in een rationaliseringsoefening.”

“Ten slotte zijn er ook een aantal praktische bezwaren te maken. Er is een chronisch tekort aan academische assistenten om het onderwijs vorm te geven, wat de onderwijskwaliteit merkbaar in het gedrang brengt. Daarnaast is het werkveld steeds wanhopig op zoek naar ingenieurs, een nijpend tekort dat al jaren aansleept. Een oplossing voor beide problemen kan gevonden worden in de Engelstalige masteropleidingen, door een hogere instroom van internationale academici en studenten mogelijk te maken.”

Arbeidsmarkt

“De Vlaamse universiteiten moeten vakmensen kunnen afleveren die significant bijdragen aan de vooruitgang en innovatie in onze regio, in een internationale context. Het is expliciet de taak van de universiteiten om haar studenten voldoende voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Dit lijkt ons enkel mogelijk door in te zetten op die tandem van de Nederlandstalige bachelor, gevolgd door een Engelstalige specialisatie in het vakgebied, in de vorm van een Engelstalige masteropleiding. We roepen alle partijen in deze discussie dan ook op om hier werk van te maken.”

