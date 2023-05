Studenten bezetten universiteitsgebouw: “De asociale besparingen... Het moet anders aan de UGent”

Celstraf met uitstel voor moeder van vier die ‘per ongeluk’ brand stichtte: “Haar eigen kinderen waren op dat moment in het gebouw”

Een 33-jarige moeder van vier kinderen heeft één jaar gevangenisstraf met uitstel gekregen wegens brandstichting. Volgens de vrouw had ze nochtans nooit de bedoeling om brand te stichten in het gebouw waar nota bene ook haar kinderen op dat moment zaten. Haar advocaat had nochtans een opmerkelijke uitleg voor wat ze precies uitspookte in de kelder van het flatgebouw.