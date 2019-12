Student zwaargewond bij ontploffing in labo UGent aan Coupure Links

Schepen rolt ‘ballekes in tomaten­saus’: “vrijwilli­gers doen dit elke week”

17:49 Schoon volk in de keuken van Buurtcentrum Bloemekenswijk. Schepen Astrid De Bruycker roert er mee met de vrijwilligers in de potten, samen met enkele van haar medewerkers. “Heel wat vrijwilligers zetten zich wekelijks in voor anderen, ik steek graag eens een handje toe”, zegt ze.