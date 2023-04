Student-ondernemingen boomen in Gent: aantal ‘Gentrepreneurs’ verdriedubbeld

Stadsthea­ter NTGent in Brazilië beticht van fake news. Directeur Milo Rau reageert verbaasd: “Ons verhaal is verdraaid”

Het Braziliaans parlement wil de opvoering van een theaterstuk van het NTGent laten verbieden. ‘Antigone in de Amazone’, het nieuwe stuk van Milo Rau, moet nog in première gaan of de artistiek directeur zorgt al voor ophef. Doet Rau zijn naam als ‘meest controversiële theatermaker van het land’ opnieuw alle eer aan? “De realiteit is controversieel, niet ik”, werpt hij terug.