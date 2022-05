Student Hannes verliest zijn kot omdat huisbaas enkel nog aan meisjes wil verhuren: “In zijn ogen zijn vrouwen rustiger en netter”

GentHet is niet makkelijk om een kot te vinden in Gent, maar wanneer je te horen krijgt dat ook jouw geslacht parten speelt, is het wel heel lastig. Het overkwam Hannes De Hooghe (21), student in Gent. Nadat hij vroeg aan zijn huisbaas om het huurcontract te verlengen, kreeg hij simpelweg te horen dat hij vanaf volgend academiejaar enkel nog aan meisjes wil verhuren.

Het was een hele opdracht voor Hannes om een kot te vinden, zoals voor heel veel studenten in Gent. Zijn eerste jaar houttechnologie aan de Hogent ging hij nog met de auto naar de les vanuit Stekene, maar met de verhoogde benzineprijzen was het interessanter om dit jaar een kamer te huren in het centrum. “Ik ben in september beginnen zoeken en ik ben pas in maart aan een kot geraakt”, blikt hij terug. “Negen op de tien keren is de kamer al weg als je stuurt naar de eigenaar. Dit kot kon ik als eerste bezichtigen, waardoor ik meteen kon toezeggen.”

Hannes kreeg een kamer te pakken van een 25-tal vierkante meter groot. Net genoeg plek voor een bed, een bureau, een kast, een douchecabine en een lavabo. “De vorige huurder ging middenin het schooljaar weg, waardoor ik haar kamer kon onderhuren. Meteen na mijn bezoek kreeg ik een bericht van de eigenaar dat ik erin mocht trekken.” Hannes kon het meteen goed vinden met zijn acht huisgenotes, allemaal meisjes, poetste om de twee dagen, en ging enkel feesten bij vrienden. Toch kreeg hij het deksel op de neus wanneer hij een maand geleden aan zijn huisbaas vroeg om zijn huurcontract te verlengen. ‘Ik wil enkel nog aan meisjes verhuren’, was het antwoord.

Creepy

Waarom enkel meisjes? Dat verduidelijkt de eigenaar niet. “De dag voor ik die mail kreeg, hoorde ik plots geklop op de deur van mijn kamer. De huisbaas stond hier plots met een mogelijke nieuwe huurder, om de kamer te tonen. Dat was nadat ik een mail had gestuurd met de vraag om het huurcontract te verlengen. Toen ik hem even apart nam om te vragen wat er aan de hand was, zei hij dat hij geen band heeft met mij. In zijn ogen zijn vrouwen rustiger en netter. Terwijl, ik heb een zus en acht kotgenoten, ik weet dat stereotypen vaak niet kloppen. Plus, ik heb nooit iets mis gedaan.”

Quote Privacy is hier ver te zoeken, maar een contract verlengen op basis van geslacht vind ik even erg Kotgenoot van Hannes

Hannes wist al dat zijn huisbaas rare kantjes had, maar dit had hij niet verwacht. “Mijn kotgenoten hadden me al verteld dat hij af en toe hun kamer binnenkomt zonder te verwittigen. Dat ze al vaker hebben meegemaakt dat ze terugkomen op hun kot na een weekend, en merken dat er spullen verlegd werden. Heel creepy.” Eén van de huisgenoten van Hannes, beaamt dat. “Er zitten daar toch een paar vijzen los”, vertelt ze over haar huisbaas. “Privacy is hier ver te zoeken, maar een contract verlengen op basis van geslacht vind ik even erg. Hannes was helemaal van zijn melk. Hij sluit zich soms wel eens buiten, maar verder is hij een hele brave kerel die je nooit hoort.”

Discriminatie

Op de website van Wonen-Vlaanderen staat dat een verhuurder een huurder mag weigeren, maar niet op basis van bepaalde kenmerken zoals geslacht, leeftijd, geloof, nationaliteit, huidskleur, enzoverder. In zo’n gevallen gaat het om discriminatie, al denkt Hannes dat er in zijn geval meer achter zit. “Een tijd geleden had de huurbaas al aangekondigd dat hij de huur zou opslaan. Van 450 naar 490 euro, wat ik veel vind voor deze kamer. Ik heb hem daar toen over aangesproken, en dat is duidelijk niet in goede aarde gevallen. Ik zei hem dat het wel zou lukken, maar dat ik gewoon wilde weten waarom. Een paar weken later kreeg ik dan het bericht dat mijn huurcontract niet verlengd zal worden. ”

Sinds dan heeft Hannes zijn huurbaas niet meer gesproken. Wel heeft hij contact opgenomen met de Huurdersbond en Krot in Gent. “Ik wil duidelijk maken dat dit niet door de beugel. Iemand weigeren op basis van geslacht, religie, kleur, dat doe je gewoon niet.” Het is ook niet wettelijk. De huisbaas kan een boete krijgen van 650 euro. Intussen is Hannes op zoek naar een nieuw kot. Terug bij af. “Deze middag ga ik, tussen het studeren voor mijn examens door, nog eens een kamer bezichtigen. Ik hoop dat ik het krijg, want het is echt niet evident.”

Er werd contact opgenomen met de huurbaas via zijn vrouw, maar deze liet weten niet te willen reageren.

